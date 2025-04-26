وزير الزراعة: وقف صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية (صور)

أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولة تفقدية بجمعيتي الجوسق والعصلوجي بمركزي بلبيس والزقازيق، لمتابعة سير العمل بهما، والتي تأتي استكمالًا لافتتاح موسم حصاد القمح بقرية عرب البياضين بمركز ومدينة بلبيس.

مشروعات جمعية الجوسق الزراعية المطورة بمركز بلبيس

بدأت الجولة التفقدية بزيارة وزير الزراعة ومحافظ الشرقية لمشروعات جمعية الجوسق الزراعية المطورة، بمركز بلبيس، حيث تضم مزرعة لإنتاج بيض المائدة، بطاقة تبلغ حوالي 20 ألف دجاجة، فضلًا عن منحل يسع حوالي 100 خلية نحل، كما تفقدا أيضا مخازن الجمعية ومنشآتها المختلفة.

وزير الزراعة يوجه بالتيسيرعلى المزارعين في عمليات صرف الأسمدة،فيتو

كما شملت الزيارة أيضا تفقد الجمعية الزراعية المطورة بالعصلوجي بمركز الزقازيق، التابعة للإصلاح الزراعي، للوقوف على سير العمل بها، والاطلاع على أنشطتها.

وزير الزراعة يوجه بالتيسيرعلى المزارعين في عمليات صرف الأسمدة،فيتو

وخلال الزيارة شدد وزير الزراعة على تنقية الحيازات الزراعية، والتأكد من عدم وجود حيازات وهمية، فضلًا عن الحصر الفعلي للزراعات، وإزالة التعديات الزراعية في المهد، وعدم صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية.

وزير الزراعة يوجه بالتيسيرعلى المزارعين في عمليات صرف الأسمدة،فيتو

وزير الزراعة يوجه بالتيسيرعلى المزارعين وإزالة أي معوقات في عمليات صرف الأسمدة

ووجه وزير الزراعة بالتيسير على المزارعين وإزالة أية معوقات في عمليات صرف الأسمدة، وفقًا للمقررات السمادية للمحاصيل المنزرعة، وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه يجرى حاليآ العمل على تعديل قانون التعاونيات الزراعية، والذي يستهدف تعميق دور الجمعيات الزراعية، وتقديم خدمات حقيقية لهم، بحيث تعود الجمعية الزراعية بيت للفلاح، وتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة.

أعمال تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية

وأكد وزير الزراعة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كي تليق بالمزارع المصري، والتركيز على خدمات الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين والمربين، لافتًا إلى ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتكثيف حملات مكافحة الآفات والحشائش وتوفير المبيدات بالجمعيات الزراعية، فضلًا عن سرعة إنجاز عمليات تطهير المساقي والمراوي.

ووجه وزير الزراعة أيضا بالعمل على تطوير المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الجمعيات الزراعية، ومضاعفة تلك المشروعات، وفتح المزيد من منافذ تسويق منتجاتها، بأسعار مخفضة للمواطنين، بما يُسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وأيضًا تعظيم العوائد.

مشروعات جمعية الجوسق الزراعية المطورة بمركز بلبيس،فيتو

القطاع الزراعي خلال الفترة الحالية يشهد طفرة غير مسبوقة

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي خلال الفترة الحالية يشهد طفرة غير مسبوقة، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع لما يمثله من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، والتوجه نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والنهوض بإنتاجيتها.

مشروعات جمعية الجوسق الزراعية المطورة بمركز بلبيس،فيتو

توفير الأسمدة اللازمة وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف

قدم محافظ الشرقية الشكر لوزيرالزراعة واستصلاح الأراضي لدعمه الدائم والمستمر لمزارعي الشرقية من خلال توفير الأسمدة اللازمة وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية للمساهمة في زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية.

مشروعات جمعية الجوسق الزراعية المطورة بمركز بلبيس،فيتو

مجهودات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير الجمعيات الزراعية

كما ثمن المحافظ مجهودات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أدائها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح من مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

مشروعات جمعية الجوسق الزراعية المطورة بمركز بلبيس،فيتو

مشروعات جمعية الجوسق الزراعية المطورة بمركز بلبيس،فيتو

حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة،محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مجدي عبد الله المشرف على مكتب وزير الزراعة، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة،، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتورأنورعيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والمهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة بلبيس، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدد من قيادات وزارة الزراعة ونواب البرلمان.



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