ضبط مخزن لتجارة وبيع إطارات السيارات بدون فواتير بالشرقية (صور)

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 800 فردة كاوتش مجهول المصدر بمركز ومدينة ديرب نجم

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، شَنت الرقابة التموينية بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قورة المفتش بالمديرية بالاشتراك مع حملة قطاع وسط مصطفي الشحات ومجدي فرج المفتشين بالقطاع للمرور على الأسواق بدائرة مركز ومدينة ديرب نجم.

ضبط مخزن لتجارة وبيع إطارات السيارات بالشرقية،فيتو

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتجارة وبيع إطارات السيارات وتم التحفظ على 800 كاوتش سيارات بدون مستندات دالة على مصدرها وتم تحرير محضر برقم 15879 جنح ديرب نجم.

تموين الشرقية يضبط 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بديرب نجم

نفذت إدارة تموين ديرب نجم في وقت سابق حملة تموينية مكبرة برئاسة أحمد فرج مدير الإدارة وعصام أمين رئيس الرقابة فأسفرت عن ضبط 3 أطنان ملح طعام غير مصحوب بمستندات تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 11430 جنح ديرب نجم.

ضبط مخزن لتجارة وبيع إطارات السيارات بالشرقية،فيتو

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية.

ضبط مخزن لتجارة وبيع إطارات السيارات بالشرقية،فيتو

التزام أصحاب المحلات التجارية بالتراخيص والأسعار

وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين والحفظ على هيبة الدولة وتوفير الغذاء الأمن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

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