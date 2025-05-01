محافظ الشرقية يشدد على سرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف التصالح

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمحافظة الشرقية والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمهندسة نهي العزازي مدير عام الإدارة الهندسية، المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية وذلك لبحث مجموعة من الملفات وعلى رأسها الإسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية.

وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص

وكان أيضا من ضمن الحضور مع المحافظ هاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة، وذلك لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة لـ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة العمل بها والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

إسراع الخطى فى تنفيذ الخطة الاستثمارية

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إسراع الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م والإستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء في أسرع وقت والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار توعية المواطنين لتقنين أوضاعهم

وأكد المحافظ أن المحافظة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقًا للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

تكثيف أعمال النظافة

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بإستمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية والمدن كونها تعطي الإنطباع الأول للزائرين والوافدين للمحافظة.

إجراء أعمال الصيانة واصلاح المتهالك

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار المتابعة اليومية ﻷعمال الحملات الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي والتأكد من جاهزية السيارات للإستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فورًا مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

تكثيف حملات رفع الإشغالات

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، وكذلك إلزامهم بمواعيد الغلق المحددة قائلًا: لن أسمح بوجود إشغالات بالشارع، ولن أقبل أن يقصر أحد في عمله.

التيسير على المواطنين بتوجيهات الرئيس السيسي

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

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