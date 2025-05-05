محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الجارية بصان الحجر

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس محمد العوضي المشرف العام على مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمدينة بتكلفة ١٠ مليون و٩٢٠ ألف جنيهًا،وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.

تكليف رئيس المركز

كلف المحافظ رئيس المدينة التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

المهندس محمد العوضى

ومن جانبه أوضح المهندس محمد العوضي أنه تم الانتهاء من أعمال المشروعات بالخطة الاستثمارية بالعام المالي الحالي بنسبه تنفيذ بلغت ٩٠٪ وذلك لتوريد وتركيب أعمدة بمشتملاتها وتطوير منظومة الانارة بتوريد مستلزمات إنارة لمدينة صان الحجر.

توريد ماكينتين كوبوتا 4 بوصة

كما تم تجميل داخل مدينة صان الحجر من نهاية سور الآثار حتى التجميل القديم بطول ٥٠٠ م /ط وعرض ١٢ م/ط تقريبًا وتم الدعم الفني وتوريد ماكينتبن كيبوتا ٤ بوصة بمشتملاتها لشفط مياه الأمطار كما تم استكمال أعمال رفع كفاءة مبنى الحملة الميكانيكية وإنشاء مجمع خدمات وتوصيل خط حريق وتركيب حنفيات حريق بأنحاء المدينة.

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