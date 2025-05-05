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محافظات

إحالة 14 موظفًا بالشرقية للتحقيق بسبب التقصير في العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم  بالمنشآت الخدمية المختلفة بمحافظة الشرقية للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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أكد محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونتفيذا للتعليمات قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من  إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركزي الزقازيق وأبو حماد لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٣ من  العاملين بمقر الوحدة  المحلية بقرية بهنباي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١١ من  العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية طويحر التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وتم التسديد  قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل. ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين  للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم. 

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