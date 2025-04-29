الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

منخفض خمسيني، فيتو
منخفض خمسيني، فيتو

اتخذ المهندس حازم الأشموني حزمة من الإجراءات لمواجهة موجة الطقس السئ والتقلبات الجوية المتوقع حدوثها في غضون الساعات المقبلة  وتتعرض لها محافظة الشرقية 
والتي جاءت علي النحو التالي:-

** رفع درجة الإستعداد والانعقاد الدائم علي مدار ٢٤ ساعة   بجميع غرف العمليات  بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية ووالمتصلة بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام محافظة الشرقية..

**التأكد من جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ بجميع مراكز المدن.  
**التنسيق الفوري مع الهيئات والشركات والمرافق (مياه - كهرباء - صرف صحي-غازطبيعي-اتصالات - دفاع مدني  ).  وتجهيز معدات وسيارات  الشفط والكسح وسيارات النافوري وسيارات الإطفاء ومعدات رفع الانقاض

** تكليف رؤساء المراكز والمدن والاحياء بإزالة المعوقات  والتاكد من جاهزية وتسليك بالوعات صرف الأمطار  والصرف الصحي  .

** كذلك  التأكد من سلامة  أعمدة الإنارة وعدم وجود نزلات وسلامة لافتات الإعلانات وازالة المتوقع سقوطها في حال هبوب رياح.  
 

 

أتربة وارتفاع درجات الحرارة وأمطار، تحذير عاجل من طقس الغد

 

محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن برفع درجات الإستعداد بجميع المرافق 

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار  والأطقم العاملة عليها للحفاظ  على أمن وسلامة المواطنين.

توافر مولدات كهرباء بديلة بالمستشفيات لتشغيلها في حاله حدوث انقطاع للكهرباء نتيجه سوء الأحوال الجوية

شدد  المحافظ  علي وكيل وزارة الصحة بضرورة التأكد من توافر مولدات كهرباء بديلة بالمستشفيات لتشغيلها في حاله حدوث انقطاع للكهرباء نتيجه سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار حرصا على صحة المرضي وسلامتهم.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم  التأكيد علي جميع الإدارات التعليمية  والمدارس بتنفيذ   قرار السيد وزير التربية والتعليم   واعتبار الغد اجازة رسمية  بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وقد اهاب محافظ الشرقية بالمواطنين

**تجنب التواجد تحت الأشجار  او التندات المعدنية أو أعمدة الإنارة أثناء  هبوب الرياح الشديدة.  
**تقليل الحركة للسيارات والمارة  على الطرق إلا للضرورة القصوى.  

فضلا من الجميع توخي الحذر واتباع التعليمات للحفاظ علي  سلامتك.

حذر خبراء المناخ والهيئة العامة للأرصاد الجوية من العاصفة الرملية التي تصل لذروتها غدا الأربعاء وتتأثر بها كل المحافظات.

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