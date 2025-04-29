محافظ الشرقية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتنفيذ إزالة كلية من المهد لسور بالدبش الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 100 متر تقريبًا خارج الحيز العمراني بعزبة شديد مركزههيا، بحضور عبد العزيز الشبراوي نائب رئيس المركز والإدارة الهندسية وقسم الإشغالات برئاسة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رئاسة مدينة الزقازيق

كما قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق تحت إشراف محمد مصطفى نائب رئيس المركز ومشاركة قسم الإشغالات برئاسة صلاح مصيلحى رئيس القسم ، بإزالة أعمال تسوير لإنشاءات مخالفة بقطعة أرض بقرية شيبة طريق الزقازيق - ميت غمر، بهدف إقامة مقهى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للمنشآت، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رئاسة مركز ومدينة بلبيس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بإزالة التعديات المخالفة وإزالتها فورًا ، حيث قام رئيس الوحدة المحلية الزوامل، بتنفيذ حالة إزالة لفك شدة خشبية على مساحة 75 متر بقرية الزوامل وتمت الإزالة كليًا كما قام رئيس الوحدة المحلية شبرا النخلة بحملة لإزالة تندة من الصاج بعزبة أبو غنيم التابعة لشبرا النخلة وتمت الإزالة كليًا، وتستمر قرارات الإزالة للمخالفين بكل حزم وقوة حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون.

عدم التهاون فى تنفيذ والإبلاغ بالإزالة الفورية

وأمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون علي الجميع.

مناشدة المواطنين بالاتصال بمركز الشبكة الوطنية

وناشد المواطنون في حالة رصد أي محاولات البناء المخالف اوالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة...الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية على موقع المحافظة.

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