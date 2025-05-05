وزارة الأوقاف وحملة صحح مفاهيمك

أطلقت وزارة الأوقاف منذ بداية شهر أبريل 2025م، حملة توعوية موسعة بعنوان صحح مفاهيمك، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في بناء الإنسان وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يعزز من قيم التعاون والمحبة والإنسانية والانضباط في المجتمع، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعديل السلوك المجتمعي.

وتعتمد الحملة على عرض مواقف حياتية متكررة من خلال صور معبرة ومقاطع فيديو وبوستات إرشادية وأشكال إعلامية مختلفة؛ مما يسهم في إيصال رسالتها، والعمل على صناعة الوعي للعقل الجمعي بتوجيه الطاقات الفكرية والقدرات العقلية والذهنية نحو التصرف المنضبط والسلوك الصحيح الإيجابي.

إن هذه الحملة تعد نموذجًا يُحتذى به في نشر الوعي، حيث أسهمت في تعديل سلوكيات كثير من الناس، وعالجت العديد من الظواهر السلبية التي كانت تؤثر على تماسك المجتمع وسلامته.. ولا شك أن ما حققته هذه الحملة من أثر إيجابي ملموس في النفوس والعقول، لهو دليل على إخلاص القائمين عليها وصدق رسالتهم.

لذا رسالة شكر وتقدير وإعزاز لجميع الزملاء من قيادات الوزارة والزملاء الكرام من الأئمة والدعاة وجميع المساهمين من الشخصيات العامة في حملة صحح مفاهيمك على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب في توعية المجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاولة التأكيد على تعديل السلوكيات السلبية.

وما زلنا ننتظر المزيد من المشاركات والإسهامات من أجل صناعة الوعي والتحول به من ثقافة الضجيج إلى ثقافة الهدوء، ومن التبرير إلى التدبير، ومن التعاند إلى التعاون، ومن كل ظاهرة سلبية إلى كل ظاهرة إيجابية.

كما نرجو من كل فرد يحب وطنه المشاركة في هذه الحملة بالتفاعل معها ومشاركة محتواها، لأن هذه المشاركة تعد من قيم النبل والمروءة والوفاء لكل من يحب وطنه. نسأل الله التوفيق والقبول والتأييد لجميع المشاركين في هذه الحملة.. اللهم آمين يارب العالمين.

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