أخبار الفن اليوم، عمرو دياب بـ "نيو لوك" مختلف علي بوستر ألبومه الجديد، رنا رئيس تحتفل بزفافها غدًا، حمزة نمرة ينتهي من الرتوش الأخيرة لـ ألبومه الجديد
شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..
عمرو دياب يظهر بـ "نيو لوك" مختلف علي بوستر ألبومه الجديد (صور)
يستعد الهضبة عمرو دياب خلال الأيام المقبلة للإعلان عن ألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه مع شركة sony music، ومن المقرر أن يطرح علي موقع يوتيوب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا للهضبة عمرو دياب يظهر فيها بنيو لوك جديد ومختلف لبوستر أحدث ألبوماته، حيث أنه ظهر حليق الشعر ويرتدي نظارة سوداء.
رنا رئيس تحتفل بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني غدًا
تحتفل، غدًا الإثنين، الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، حيث يقام الحفل بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الجيزة، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن.
حمزة نمرة يقترب من إنهاء ألبومه الجديد
اقترب الفنان حمزة نمرة من انتهاء العمل على ألبومه الجديد، الذي من المفترض طرحه قريبا على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.
ويتضمن ألبوم حمزة نمرة الجديد، عددا من ألوان الأغاني المختلفة والمتنوعة، ومن المفترض أن يكشف عن التفاصيل الكاملة للألبوم، بعد انتهاء العمل عليه
لعنة الحب تصيب عمرو يوسف وأسماء جلال بأحداث الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"
تشهد أحداث الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، قصة حب ملتهبة بين الفنان عمرو يوسف الذي يجسد شخصية شاب يدعى “أحمد”، وأسماء جلال التي تجسد شخصية “ملك”، إلا أن لعنة الحب تصيبهما، حيث بعد أن يكلل حبهما بالزواج تدخل المشكلات بينهما وينفصلان ويعيشان حياة بائسة.
فنانات فرقهن الموت عن أزواجهن، آخرهن كارول سماحة
عادة ما تبدو حياة الفنانات مثالية من بعيد، حيث الأضواء والأناقة والشهرة والسفر، نراهن على الشاشات يضحكن ويتألقن، فنظن أن الحياة قد منحت لهن كل شيء، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا.
من منير إلى أحمد سعد، تفاصيل مفاجآت روتانا مع الجمهور
تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لتجهيز عدد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعاقدها مع الكينج محمد منير والفنان أحمد سعد بالإضافة إلى استعدادها لطرح ألبوم أصالة وأغاني سلطان الطرب.
مسلسل "كارثة طبيعية" لمحمد سلام يدخل مرحلة المونتاج
تعكف وحدة المونتاج المسئولة عن مسلسل “كارثة طبيعية” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد سلام في أول بطولة مطلقة له، على الانتهاء من مونتاج جميع حلقات العمل؛ تجهيزًا لعرضها خلال الأشهر القادمة.
وكان من المفترض أن يتم عرض مسلسل “كارثة طبيعية” خلال موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنه تأجل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة.
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