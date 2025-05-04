أخبار الفن اليوم، عمرو دياب بـ "نيو لوك" مختلف علي بوستر ألبومه الجديد، رنا رئيس تحتفل بزفافها غدًا، حمزة نمرة ينتهي من الرتوش الأخيرة لـ ألبومه الجديد

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

يستعد الهضبة عمرو دياب خلال الأيام المقبلة للإعلان عن ألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه مع شركة sony music، ومن المقرر أن يطرح علي موقع يوتيوب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا للهضبة عمرو دياب يظهر فيها بنيو لوك جديد ومختلف لبوستر أحدث ألبوماته، حيث أنه ظهر حليق الشعر ويرتدي نظارة سوداء.

تحتفل، غدًا الإثنين، الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، حيث يقام الحفل بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الجيزة، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن.

اقترب الفنان حمزة نمرة من انتهاء العمل على ألبومه الجديد، الذي من المفترض طرحه قريبا على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.



ويتضمن ألبوم حمزة نمرة الجديد، عددا من ألوان الأغاني المختلفة والمتنوعة، ومن المفترض أن يكشف عن التفاصيل الكاملة للألبوم، بعد انتهاء العمل عليه

تشهد أحداث الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، قصة حب ملتهبة بين الفنان عمرو يوسف الذي يجسد شخصية شاب يدعى “أحمد”، وأسماء جلال التي تجسد شخصية “ملك”، إلا أن لعنة الحب تصيبهما، حيث بعد أن يكلل حبهما بالزواج تدخل المشكلات بينهما وينفصلان ويعيشان حياة بائسة.





عادة ما تبدو حياة الفنانات مثالية من بعيد، حيث الأضواء والأناقة والشهرة والسفر، نراهن على الشاشات يضحكن ويتألقن، فنظن أن الحياة قد منحت لهن كل شيء، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا.





تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لتجهيز عدد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعاقدها مع الكينج محمد منير والفنان أحمد سعد بالإضافة إلى استعدادها لطرح ألبوم أصالة وأغاني سلطان الطرب.

تعكف وحدة المونتاج المسئولة عن مسلسل “كارثة طبيعية” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد سلام في أول بطولة مطلقة له، على الانتهاء من مونتاج جميع حلقات العمل؛ تجهيزًا لعرضها خلال الأشهر القادمة.



وكان من المفترض أن يتم عرض مسلسل “كارثة طبيعية” خلال موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنه تأجل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة.





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