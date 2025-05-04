فنانات فرقهن الموت عن أزواجهن، آخرهن كارول سماحة

عادة ما تبدو حياة الفنانات مثالية من بعيد، حيث الأضواء والأناقة والشهرة والسفر، نراهن على الشاشات يضحكن ويتألقن، فنظن أن الحياة قد منحت لهن كل شيء، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا.

فخلف بريق الشهرة، تختبئ لحظات من الوجع لا تُرى، وخسارات لا يعوضها شيء، فهناك عدد من النجمات عشن تجارب قاسية حينما خطف الموت أزواجهن وأحباء عمرهن وشركائهم الذين وجدوا معهن معنى للحياة، وترك في قلوبهن فراغًا لا يُملأ، وآخرهن الفنانة كارول سماحة التي فرق الموت بينها وبين حبيب عمرها المنتج وليد مصطفى.

وقبل كارول سماحة هناك عدد من النجمات اللاتي عشن هذا الألم ومن أبرزهن:

الفنانة هند رستم

تميزت الفنانة هند رستم، الشهيرة بلقب “مارلين مونرو الشرق”، بجمالها وموهبتها وقوة شخصيتها، ما جعل العديد من نجوم الفن يقعون في حبها، لكنها لم تعرف سوى قصة حب واحدة حقيقية في حياتها وهي قصة حبها من الطبيب محمد فياض.

ولقد تعرفت هند رستم على الدكتور محمد فياض، وأعجبت بشخصيته رغم بساطة ظروفه المادية وقتها، وبالرغم من أنها كانت في أوج شهرتها ونجاحها إلا أنها قررت الزواج منه وتمت الزيجة عام 1961 ووجدت معه الحياة الهادئة التي كانت تبحث عنها.

زواجها من فياض لم يعطل مسيرتها الفنية، حيث واصلت النجاح حتى اعتزلت عام 1977، وكانت مرتبطة بزوجها بشدة، وبعد وفاته عام 2009 دخلت في حالة اكتئاب، حتى توفيت عام 2011.

الفنانة نشوى مصطفى

فقدت عاشت الفنانة نشوى مصطفى قصة زواج مستقرة وهادئة استمرت أكثر من 30 عامًا مع زوجها محمد عماد، ورغم ابتعاده عن الأضواء، إلا أنها كانت تعتبره “الحب الوحيد” و”سند حياتها”، وفي ديسمبر 2024، أعلنت نشوى وفاة زوجها، وعبرت عن حزنها العميق لرحيله كما أنها تجد صعوبة بالغة في الاستمرار في الحياة بدونه.

الفنانة عايدة عبد العزيز

عاشت الفنانة عايدة عبد العزيز واحدة من أجمل قصص الحب في الوسط الفني مع زوجها المخرج الراحل أحمد عبد الحليم، حيث جمعت بينهما علاقة عميقة عنوانها “العشق”، كما وصفتها المقربون منها.

زواجهما أثمر عن ابنين، نهال وشريف، اللذين عاشا خارج مصر بسبب ظروف حياتهما العملية، ما جعل الفنانة الراحلة تقضي سنواتها الأخيرة وحيدة.

وشكلت وفاة زوجها صدمة قاسية لها، تسببت في تدهور حالتها الصحية تدريجيًا، حتى أُصيبت بمرض الزهايمر، وظلت عيناها لا تجف من الدموع طيلة السنوات التي تلت رحيله عام 2013، متأثرة بالفقد العميق، ورحلت عايدة عبد العزيز عن عالمنا في فبراير 2022، بعد سنوات من الألم، تاركة خلفها قصة حب مؤثرة تجسد وفاء نادرًا لا يتكرر كثيرًا في الحياة.

الفنانة جيهان فاضل

عاشت الفنانة جيهان فاضل قصة حب قوية جمعتها بزوجها عمرو حمدي، مصمم الأزياء، الذي أنجبت منه ثلاثة أبناء، وكان زوجها سندًا حقيقيًا لها في الحياة والفن، وكانت تعتمد على رأيه في اختياراتها الفنية، كما عبرت في لقاءات إعلامية سابقة.

وفي عام 2012، فجعت جيهان برحيله المفاجئ نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء وجوده في الأتيليه الخاص به، وكانت وفاته صدمة قاسية، تسببت في دخولها مرحلة من الاكتئاب ثم اختفت عن الساحة الفنية منذ آخر أعمالها وهو مسلسل تحت السيطرة الذي عرض عام 2015.

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