الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

لعنة الحب تصيب عمرو يوسف وأسماء جلال بأحداث الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"

عمرو يوسف
عمرو يوسف

تشهد أحداث الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، قصة حب ملتهبة بين الفنان عمرو يوسف الذي يجسد شخصية شاب يدعى “أحمد”، وأسماء جلال التي تجسد شخصية “ملك”، إلا أن لعنة الحب تصيبهما، حيث بعد أن يكلل حبهما بالزواج تدخل المشكلات بينهما وينفصلان ويعيشان حياة بائسة.

وتتطور الأحداث حيث تزداد علاقة أحمد وملك تعقيدًا بعد ظهور حبيبها الأول “ظافر العابدين”، الذي يطلبها للزواج، مما يشغل الغيرة في قلب زوجها الأول “أحمد”، الذي يحاول أن يعود إليها من جديد.

فيلم السلم والثعبان

وبدأ يوم الأربعاء الماضي، تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد تحضيرات استمرت لأكثر من شهرين.

 

ويستمر تصوير فيلم السلم والثعبان لمدة ستة أسابيع متتالية، حيث حدد المخرج طارق العريان منتصف شهر يونيو المقبل لانتهاء التصوير.

 

ويشارك في بطولة فيلم “السلم والثعبان 2” بجانب عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال وفدوى عابد وحاتم صلاح، والعمل من تأليف وإخراج طارق العريان.

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