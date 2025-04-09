الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

محمد سلام
محمد سلام

ينتظر الفنان محمد سلام عرض مسلسل “كارثة طبيعية”، الذي يعد أولى بطولاته المطلقة، حيث كان من المفترض أن يعرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنه تأجل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة.

وكشف مصدر مقرب من محمد سلام، أنه من المفترض أن يعرض مسلسل “كارثة طبيعية”، خلال موسم الصيف الدرامي، ولن يتم تأجيله لشهر رمضان المقبل، خاصة أنه تم الإنتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، وأصبح جاهز للعرض.

وأضاف المصدر أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، وهذا ما يؤهله للعرض خارج الموسم الرمضاني، ومن المفتر ض أن يعرض عبر شاشة القنوات الفضائية وأحد المنصات.

تفاصيل “كارثة طبيعية”

 مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

 

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

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اعمال محمد سلام مسلسل كارثة طبيعية كارثة طبيعية

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