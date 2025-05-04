عمرو دياب يظهر بـ "نيو لوك" مختلف علي بوستر ألبومه الجديد (صور)

يستعد الهضبة عمرو دياب خلال الأيام المقبلة للإعلان عن ألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه مع شركة sony music، ومن المقرر أن يطرح علي موقع يوتيوب.

ألبوم عمرو دياب الجديد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا للهضبة عمرو دياب يظهر فيها بنيو لوك جديد ومختلف لبوستر أحدث ألبوماته، حيث أنه ظهر حليق الشعر ويرتدي نظارة سوداء.

وكان قد أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أن الهضبة عمرو دياب يواصل العمل على ألبومه الجديد، والذي من المفترض طرحه قريبا على منصات الموسيقى، بعد آخر ألبوماته “مكانك” والذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال تامر حسين في تصريح خاص لـ"فيتو":" نحن مازلنا نعمل على ألبوم عمرو دياب الجديد حتى الآن، وطوال الوقت في جلسات عمل مكثفة إلى آخر لحظة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد طرحه، موضحا بأن كل الأحاديث التي قيلت مؤخرا عن تحديد موعد طرح الألبوم ليس لها أساس من الصحة.

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