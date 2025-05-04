الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رنا رئيس تحتفل بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني غدًا

رنا رئيس
رنا رئيس

تحتفل، غدًا الإثنين، الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، حيث يقام الحفل بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الجيزة، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن.

 

زفاف الفنانة رنا رئيس 

ووجهت الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، مع التأكيد بأن الدعوة شخصية، خوفًا من تسلل البعض إلى قاعة الحفل وإحداث حالة من الهرج والمرج.

واحتفلت رنا رئيس منذ عدة أيام، بليلة الحنة داخل منزلها، وحضر الحفل عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني، كما عقدت قرانها في شهر رمضان الماضي، بعد أن انتهت من تصوير دورها في مسلسل “سيد الناس”.

 

وكانت الفنانة رنا رئيس، كشفت عن مواصفات فتى أحلامها في شريك حياتها، وقالت إنها ليست متعلقة بمواصفات محددة في شريك حياتها، لكنها تحب الرجل الذي يكون خفيف الظل، ويمتلك حس فكاهة.

مسلسل سيد الناس

جدير بالذكر أن الفنانة رنا رئيس قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “سيد الناس”، مع عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وسلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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الفنانة الشابة رنا رئيس الفنانة رنا رئيس رنا رئيس
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