الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حمزة نمرة يبدأ تحضيرات ألبومه السابع (صور)

حمزة نمرة.فيتو
حمزة نمرة.فيتو

كشف المطرب حمزة نمرة عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد  الذي يعد رقم 7 في قائمة ألبوماته الغنائية.

ويعمل حاليا حمزة نمرة على إعداد أغنيات الألبوم السابع في تاريخه الغنائي استعدادا لطرحه في النصف الثاني من العام الجاري 2025.

وكان نمرة صرح في وقت سابق، قائلا: إن عبارة "العمر مجرد رقم" تُمثل بالنسبة له، أن كل مرحلة عمرية يمُر بها ويعيشها تساعده في اكتساب تجارب وفرص جديدة تُمكنه من التعلم والوصول للنجاح، قائلًا " في حاجات مش هتعرف تعملها كل ما العمر بيتقدم بيك.. لانك هتكون وقتها في مرحلة نضوج وساعتها هتبقى وصلت لمرحلة القدرة على الاختيار".
عن علاقته بالأرقام في حياته، أشار نمرة إلى إنه حريص على أن تكون أرقام حياته واضحة للجميع، فحينما اختار ليغني " مولود سنة 80" جاء ليُعبر بها صراحة عن تاريخ ميلاده وجيل الثمانينات وما يشعر به، كاشفًا أنه يهتم بأرقام لها علامة في يومه وحياته، مثل تواريخ ميلاد عائلته، اختيار توقيتات طرح الألبومات، بالإضافة لتُذكره تاريخ طرح أغانيه حيث يتذكر أن أول عمل فني له كان في عمر الـ19.

 


اختار حمزة رقمي 1 و7 كأفضل الأرقام في حياته، كونهما مرتبطان بأشياء جيدة حدثت له على مدار حياته.
وكشف عن أول أجر له وكان ١٥٠ جنيه وقرر وقتها أن يقوم بشراء حذاء رياضي جديد.

 

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المطرب حمزة نمرة مولود سنة 80 حمزة نمرة
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