الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل "كارثة طبيعية" لمحمد سلام يدخل مرحلة المونتاج

محمد سلام، فيتو
محمد سلام، فيتو

تعكف وحدة المونتاج المسئولة عن مسلسل “كارثة طبيعية” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد سلام في أول بطولة مطلقة له، على الانتهاء من مونتاج جميع حلقات العمل؛ تجهيزًا لعرضها خلال الأشهر القادمة.

وكان من المفترض أن يتم عرض مسلسل “كارثة طبيعية” خلال موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنه تأجل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة.

وكشف مصدر مقرب من محمد سلام، أنه من المفترض أن يعرض مسلسل “كارثة طبيعية”، خلال موسم الصيف الدرامي، ولن يتم تأجيله لشهر رمضان المقبل، خاصة أنه تم الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، وأصبح جاهز للعرض.

وأضاف المصدر أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، وهذا ما يؤهله للعرض خارج الموسم الرمضاني، ومن المفتر ض أن يعرض عبر شاشة القنوات الفضائية وإحدى المنصات.

تفاصيل “كارثة طبيعية”

 مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

 

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

 

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