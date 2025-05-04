من منير إلى أحمد سعد، تفاصيل مفاجآت روتانا مع الجمهور

تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لتجهيز عدد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعاقدها مع الكينج محمد منير والفنان أحمد سعد بالإضافة إلى استعدادها لطرح ألبوم أصالة وأغاني سلطان الطرب.

محمد منير وشركة روتانا

ووقع الكينج محمد منير، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

وأعلنت روتانا تفاصيل تعاقدها مع الكينج محمد منير، وجاء فيه: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقي عقد فني مع النجم الكبير محمد منير أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربي وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخ الكينج ومسيرته الفنية الحافلة".

وقال الرئيس التنفيذي لروتانا: "نعتز بانضمام الكينج محمد منير إلى عائلة المجموعة بما يمثله من قيمة فنية كبيرة تجاوزت حدود مصر إلى العالم العربي، حيث إن صوته وإرثه الفني يشكلان إضافة حقيقية لرصيد مكتبة روتانا الموسيقية".

ومن جهته، أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: "سعيد جدا بانضمامي إلى روتانا وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائما عند حسن ظنكم".

فيما أعلن أسامة رشدي، عن قرب إصدارات الاغاني والتحضير للأعمال في أقرب وقت.

أحمد سعد وروتانا

كما وقع النجم أحمد سعد عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، ليكون واحدا من أبرز نجومها خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته البالغة بالتعاون مع أكبر شركات الوطن العربى الذى يقدر شغلها مع كبار النجوم، مضيفا أنه واثق أن تلك الشراكة سوف تثمر عن أغانى مفاجئة لجمهوره في مصر والوطن العربى، الذى يحرص على تقديم كل ماهو جديد لهم باعتبارهم الداعمين لى في مشواري الغنائي.

وأضاف: “أنا بحب روتانا أوي، وأحترم الصداقة التي تجمعني مع سالم الهندى الذي له نجاحات كبيرة مع كبار النجوم، وأعد جمهورى بكل مايرضيه”.

وقال:" أود أن أشكر جمهورى على الثقة التى يمنحونها لى دائما، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم باستمرار وأن أقدم أعمالا تليق بمكانتهم وقيمتهم، فأكثر ما يجعلنى أشعر بالسعادة فى هذه الحياة هو التقدير على تعبى ومجهودى، والحمد لله راض عما وصلت له حاليا".

وينتظر الجمهور ألبوم النجمة السورية أصالة نصري، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى إستوديو مهندس الصوت ماهر صلاح. وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. ومن أبرز أغانى الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع عدد من صناع المزيكا، منهم محمود عليم، منة القيعي، كلازا، مصطفى حدوته، أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد. كما تضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل.

كما يستعد سلطان الطرب إلي طرح أغانيه مع روتانا قريبا والتي يتعاون فيهم مع الملحن محمد يحيي.

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