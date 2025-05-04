المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات محل تجاري بالمقطم

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل محل تجاري بالطابق الأرضي في أحد العقارات بمنطقة المقطم أن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.





وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات المحل، دون وقوع أي إصابات.

إخماد حريق محل تجاري بالمقطم



ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة المقطم دون وقوع أي إصابات.



حريق محل تجاري بالمقطم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة المقطم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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