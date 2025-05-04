الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

بوتين: روسيا لم تكن بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو لم تكن بحاجة قط إلى استخدام الأسلحة النووية، معربا عن أمله بألا يكون ذلك مطلوبا أبدا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار محاولات تسوية الحرب الروسية الأوكرانية بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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بوتين يشيد بالدعم الفرنسي لروسيا في عملياتها العسكرية

وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا يجب أن تحقق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وتنفذ المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكرملين: روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل السلمية 

وأضاف بيسكوف، خلال إفادة صحفية خلال فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة": "إن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا رئيسيا هو تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، إلا أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية".

وتابع بيسكوف أن موسكو ترى كيف تراهن واشنطن على "نجاح سريع" في التسوية السلمية بأوكرانيا، إلا أن التسوية يجب أن "تشمل جميع التفاصيل".

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بوتين الأسلحة النووية الحرب الروسية الأوكرانية

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