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خارج الحدود

موسكو: أي عدوان يستهدف روسيا قد يواجه برد نووي

ميدفيديف، فيتو
ميدفيديف، فيتو

قال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف: إن أي عدوان يستهدف روسيا قد يواجه برد نووي، بحسب خبر عاجل لسكاي نيوز عربية.

وقف إطلاق نار كامل ودائم

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أكد أمس الإثنين، أن بلاده مستعدة لدعم وقف إطلاق نار كامل ودائم، مشددًا على أن الطريق إلى السلام يبدأ بتوقف روسيا الفوري عن إطلاق النار.

وقال الوزير: إن كييف تلتزم بالسعي نحو حل سلمي، لكنها ترى أن أي حديث عن السلام يجب أن يسبقه وقف كامل للهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

بوتين يعلن وقف إطلاق نار في أوكرانيا لمدة 3 أيام بدءا من 8 مايو

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أوكرانيا من 8 إلى 11 مايو ودعا كييف إلى القيام بالمثل، حسبما أعلن الكرملين أمس الإثنين.

التوصل إلى اتفاق سلام 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتبر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أكثر هدوءًا" وأكثر اهتمامًا بالتوصل إلى اتفاق سلام بعد اجتماعهما داخل الفاتيكان مؤخرا.

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