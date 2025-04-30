الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

بوتين يشيد بالدعم الفرنسي لروسيا في عملياتها العسكرية

بوتين،فيتو
بوتين،فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن بعض الفرنسيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويطلقون على وحدتهم اسم "نورماندي-نيمان".

وأوضح الرئيس الروسي: في فرنسا كان هناك دائمًا من يشاركون روسيا قيمها ومثل هؤلاء ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا.

وبحسب تقارير إخبارية تابع بوتين: كثيرون في أوروبا يدعمون روسيا رغم الضغوط وعاجلا أم آجلا سوف تعود العلاقات بيننا دون شك.

 

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الرئيس الروسي القوات الروسية أوروبا فلاديمير بوتين فرنسا

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