بوتين يشيد بالدعم الفرنسي لروسيا في عملياتها العسكرية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن بعض الفرنسيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويطلقون على وحدتهم اسم "نورماندي-نيمان".

وأوضح الرئيس الروسي: في فرنسا كان هناك دائمًا من يشاركون روسيا قيمها ومثل هؤلاء ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا.

وبحسب تقارير إخبارية تابع بوتين: كثيرون في أوروبا يدعمون روسيا رغم الضغوط وعاجلا أم آجلا سوف تعود العلاقات بيننا دون شك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.