عمرو أديب ناعيا وليد مصطفى: من أرقى الشخصيات بالساحة الإعلامية والفنية

نعى الإعلامي عمرو أديب الدكتور وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: فقدنا وليد مصطفى.. كان رحمه الله من أرقى الشخصيات فى الساحة الإعلامية والفنية. قضى سنوات فى صراع مع المرض، ورغم ذلك كان دائما متفائلا.. كلما قابلته عرض عليك فكرة أو مشروعا جديدا.

أضاف عمرو أديب: كل التعازي لأهله وأصدقائه وكل الصبر والمحبة لزوجته العظيمة كارول سماحه. صديقى حقيقة سأفتقدك.

وفاة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

وقدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة في وفاة زوجها وليد مصطفى.

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.

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