الأوبرا تستضيف حفل "ليلة طلال" لفنان العرب محمد عبده (صور)

استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام على مسرحها الكبير حفل "ليلة طلال" لفنان العرب محمد عبده، والذى يأتى بعد غياب عن القاهرة استمر ثلاث سنوات وقاده كل من المايسترو أمير عبد المجيد، والمايسترو وليد فايد وشارك فيه المطربة الشابة سهيلة بهجت، والتي تعد صوتا مصريا أصيلا، لتشارك الغناء مع المطربة التونسية يسرا محنوش مع مجموعة من أمهر العازفين.

وضمت فقرات الحفل 13 عملا غنائيا تم تسجيل الجديد منها خصيصًا لهذه المناسبة التى شهدها كوكبة من الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية.

وفي تصريح للدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية ثمن الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة لكل فكرة تؤكد مكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي، مشيدا بدور شركة تذكرتى لدعم كافة عروض الاوبرا الى جانب الاحداث البارزة ومنها الحفل المقبل للنجمة انغام.

كما أشاد بالعلاقة التي تجمع الفنان السعودي محمد عبده بمصر خاصة وأنها ممتدة منذ عقود، حيث سبق أن عمل فنان العرب مع الفرقة الماسية بقيادة الموسيقار الكبير أحمد فؤاد حسن، مشيرا ان مصر حاضنة للفن العربي، ومؤكدا ان دار الأوبرا المصرية احد اهم قلاع الفن الجاد.

وتابع ان الحفل يمثل منظومة ابداعية عربية جمعت ألحان الموسيقار طلال وصوت فنان العرب محمد عبده، فى الاوبرا ووسط مشاركة مصرية تونسية مميزة، مضيفا انه يعد احتفاء بموهبة عظيمة ومهمة في تاريخ التلحين العربي وتكريما لمسيرة الموسيقار طلال، التى تمتد لأكثر من 45 عامًا، تعاون خلالها مع كبار النجوم في العالم العربي.

وأشار إلى ان الاستعدادات بدأت منذ يوم 19 أبريل الماضي، لتشمل تركيب الديكورات وتجهيزات الصوت والاضاءة، إلى جانب التنسيق مع الفرق الموسيقية، مرورًا بالبروفات وغيرها.

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