السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

راغب علامة ينعى وليد مصطفى بكلمات مؤثرة

الراحل وليد مصطفى،
الراحل وليد مصطفى، فيتو

 

نعى الفنان اللبناني راغب علامة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.

وكتب راغب علامة في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: تلقينا وببالغ الأسى النبأ الحزين، نبأ وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة.. تعازينا الحارة للصديقة كارول على هذا الفراق المؤلم.. إن شاء الله تكون نفسه بالسما.. الله يصبركم على رحيله إنا لله وإنا اليه راجعون.

وفاة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

 

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

وقدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة في وفاة زوجها وليد مصطفى.

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.

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