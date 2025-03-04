نانسي عجرم تدعم محمد حماقي في محنته الصحية

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على توجيه رسالة دعم للفنان محمد حماقي في محنته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على إكس: الحمدلله عالسلامة حماقي! أزمة ومرقت وإن شاء الله بحياتك ما تشوف شرّ.

وكان الفنان محمد حماقي حرص على توضيح تفاصيل أزمته الصحية بعد أن خضع لعملية جراحية لعلاج فتاق بمنطقة البطن.

الفنان محمد حماقي

وكتب حماقي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم ويا رب يكون شهر خير علينا كلنا، الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية".

وتابع "أنا حابب أطمنكم أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة، والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت، شكرا على سؤالكم ودعواتكم وربنا ما يخض حد على حبايبه أبدا".

وقدم الثنائي محمد حماقي وويجز أغنية حملة إعلانية لصالح أحد البنوك في رمضان 2025.

أغنية محمد حماقي وويجز في رمضان 2025

أغنية محمد حماقي وويجز في رمضان 2025 من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي.









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