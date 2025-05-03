أحمد سعد يتعاقد مع روتانا لتقديم أغانٍ جديدة

وقع النجم أحمد سعد عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، ليكون واحدا من أبرز نجومها خلال الفترة الأخيرة.



وأعرب النجم احمد سعد عن سعادته البالغة بالتعاون مع أكبر شركات الوطن العربى الذى يقدر شغلها مع كبار النجوم، مضيفا أنه واثق أن تلك الشراكة سوف تثمر عن أغانى مفاجئة لجمهوره في مصر والوطن العربى، الذى يحرص على تقديم كل ماهو جديد لهم باعتبارهم الداعمين لى في مشوارى الغنائى.



وأضاف: أنا بحب روتانا أوي، وأحترم الصداقة التي تجمعني مع الأستاذ سالم الهندى الذى له نجاحات كبيرة مع كبار النجوم، وأعد جمهورى بكل مايرضيه.



وأشار أود أن أشكر جمهورى على الثقة التى يمنحونها لى دائما، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم باستمرار وأن أقدم أعمالا تليق بمكانتهم وقيمتهم، فأكثر ما يجعلنى أشعر بالسعادة فى هذه الحياة هو التقدير على تعبى ومجهودى، والحمد لله راض عما وصلت له حاليا.

وحقق النجم أحمد سعد خلال الفترة الأخيرة عدد من النجاحات أخرها البوم حبيبنا الذى تصدر مؤشرات البحث والتريند وأعتبره الجميع من أفضل الألبومات التي قدمها خلال مشواره الغنائى، وتعاون فيه من كبار الشعراء والموزعين والملحنين.



ألبوم "حبيبنا" لـ أحمد سعد يتكون من 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية قدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته فى المجال الفنى خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية فى ألبوم غنائى بشكل مختلف.

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