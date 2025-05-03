نجوم الفن والإعلام ينعون زوج كارول سماحة ويقدمون لها التعازي والدعم

قدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة لوفاة زوجها وليد مصطفى.

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.

فحينما أعلنت كارول عن رحيل زوجها بكلمات مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ نارًا في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق”، انهالت عليها تعليقات التعزية.

فعلقت الإعلامية ريا أبي راشد “عزيزتي كارول.. إنه لأمر مؤلم ومأساوي.. أنا حزينة جدا لكي ولعائلتك.. خالص تعازي مرفقة بكل الحب.. ريا"، أما الإعلامية أسما إبراهيم فقد علقت على منشور كارول وكتبت “البقاء لله حبيبتي ربنا يرحمه ويصبرك يا رب اللهم آمين”.

وقدمت نيللي كريم عزاءها لكارول وكذلك الفنانة الشابة ولاء الشريف، أما نادين الراسي فكتبت لكارول “الله يرحمه ويصبر قلبكم يا حبيبتي”، وقدم لها نجوم آخرين واجب العزاء أبرزهم الفنان رامي صبري والفنانة راندا البحيري والفنانة شذى حسون والفنانة دارين حداد.

وكتبت لها كندة علوش “البقاء لله حبيبتي خير حزين جدا الله يرحمه ويصبر قلبك وقلب عيلتك وبنتك.. كان راجل لطيف وخلوق ومحترم ومحبوب من الجميع”.

أما المخرجة بتول عرفة فقد كتبت عبر حسابها على فيس بوك “لا إله إلا الله.. والله أصعب خبر ممكن أكتبه فى حياتى، وفاة الصديق الغالى جدًا المحترم الخلوق دكتور وليد مصطفى زوج أختى كارول سماحة.. أشهد أنك كنت من أرقى وأطهر وأفضل الناس اللى قابلتهم فى حياتى.. كنت مبدع ومتجدد وحالم ومخلص وفوق كل دا كنت إنسان عظيم.. حقيقى الكلام أقل بكتير من حقك والوجع عليك كبير جدًا، مع السلامة يا أصدق الناس.. عشت فى هدوء ورحلت أيضًا فى هدوء.. ربنا يصبرك يا كارول حقيقى مش عارفة أقولك ايه الله يعينك يا رب ويقويكى.. أسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله المحترم وليد مصطفى”.

وكتبت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها الخاص بفيس بوك “خالص التعازي للفنانة كارول سماحه”، وقدم المؤلف أحمد المالكي عبر خاصية الاستوري بحسابه على فيس بوك تعازيه حيث كتب “بعزي الفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها الاستاذ وليد مصطفى".

وفاة المنتج وليد مصطفى

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

وكان آخر مقطع فيديو جمع كارول بزوجها في شهر يوليو 2023، إذ نشرته عبر حسابها على "إنستجرام".

الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى

وظهر وليد وهو إلى جانبها بينما أرفقت المقطع بأغنية "نسخة منى"، التي تعد إحدى أبرز الأغاني التي طرحتها النجمة اللبنانية في ذلك العام.

وعلقت كارول على الفيديو الذي جمعهما بعبارة: "بالدنيا مين بيحبك قدي. أنا نسخة مني"، وهو ما أعتُبر الظهور الأخير له، لاسيما أنها عادت بعد تلك الفترة وتحدثت عن فترة مرض زوجها، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية.

وكانت كارول قد أكدت في لقاءات صحفية أن مرض زوجها وليد أثر بشكل واضح على مدى اهتمامه بالظهور.

وليد مصطفى بعد الإعلان عن مرضه، بات ظهوره خلال السنوات الماضية قليلا ونادرا، حتى مع أفراد عائلته، وكانت كارول سماحة تنشر بين الحين والآخر

ومن أبرز الصور التي لفتت الأنظار، للمنتج الراحل وتعتبر كذلك الأخيرة، تلك الصور التي جمعته بالفنانة إلهام شاهين خلال احتفالات رأس السنة ديسمبر 2024، وكذلك ابنته وزوجته كارول سماحة.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصورة قائلة: "أخي وصديقي الغالي جدًا د. وليد مصطفى وزوجته الجميلة حبيبتي الفنانة كارول سماحة.. كل سنة وأنتم إخوتي الغاليين، ودائمًا مع بعض. أتمنى لكم السعادة.. سنة حلوة عليكم حبايبي".

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