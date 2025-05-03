السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نجوى كرم تقدم العزاء لـ كارول سماحة في وفاة زوجها

الراحل وليد مصطفى،
الراحل وليد مصطفى، فيتو

قدمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم العزاء للفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها رجل الأعمال الدكتور وليد مصطفى.

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: أحرّ التعازي للفنانة العزيزة الغالية كارول، إن شاء الله تسلمي يا حبيبتي وتكون نفسه بالسما.. كثير الخبر مُحزن.. الله يرحمه.

وفاة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

وقدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة في وفاة زوجها وليد مصطفى.

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.


 

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