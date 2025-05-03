في موسم الصيف، أحمد زعيم ينافس بميني ألبوم وألحان لـ الكينج وراغب وإليسا

أعلن الفنان أحمد زعيم عن انتهائه من تسجيل مينى ألبوم جديد، بعد تعاونه مع المنتج وليد منصور، من خلال تقديم مشاريع فنية متنوعة.

ميني ألبوم أحمد زعيم

ويضم المينى ألبوم أغنيات مختلفة ومتميزة، وستكون مفاجأة للجمهور، وتتناسب مع أجواء موسم الصيف القادم، وتم بالفعل الاتفاق على تصوير إحدى الأغنيات مع المخرج محمد القاضى.

ألحان أحمد زعيم

ومن ناحية أخرى، يشارك أحمد زعيم بأغنية من ألحانه، فى ألبوم الكينج محمد منير الجديد، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر أمير محروس.

و خلال أيام سيطرح النجم راغب علامة أغنية جديدة، من ألحان زعيم وكلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح.

وعن هذه الأغنية قال زعيم بقوله:" هذه الأغنية هى التعاون الثالث بيننا، وهى مفاجأة فى الكلمات، والألحان والتوزيع وأعتبرها من التجارب الجديدة عليا وعلى الفنان راغب علامة، لأنه فنان ذكى وبيفكر دائما يقدم الجديد ليه ولجمهوره" وأضاف زعيم: "أنا كملحن وعلى المستوى الشخصى عاشق للفنان راغب علامة ولصوته ولفنه وتجمعنا صداقة قوية".

ويشارك أيضا زعيم بأغنية من ألحانه فى ألبوم النجمة لطيفة الجديد، الذى ستطرحه قريبا، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح.

كما يشارك أيضا بأغنيتين من ألحانه فى ألبوم النجمة آمال ماهر الجديد والذى ستطرحه أيضا قريبا، وهما من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع موسيقى أحمد الأمين، وعمرو عبد الفتاح، ويشارك أيضا بأغنيتين من ألحانه حتى الآن فى ألبوم النجمة إليسا الجديد الذى ستطرحه خلال هذا الصيف، وهما من كلمات أحمد حسن راؤل.

ويشارك أيضا بأغنية من ألحانه فى ألبوم النجمة نيكول سابا الجديد، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وهى عنوان الألبوم.

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