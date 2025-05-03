السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

تعيين وزير المالية سالم بن بريك رئيسا للحكومة اليمنية

سالم بن بريك
سالم بن بريك

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه تم  تعيين وزير المالية سالم بن بريك رئيسا للحكومة اليمنية.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس وزراء اليمن أحمد عوض بن مبارك، استقالته من منصبه، في وقت سابق من اليوم السبت.

 

إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية أجنبية

في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة اليمنية أيدت قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية أجنبية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة العسكرية مع الحكومة اليمنية.

وأوضح نائب وزير الخارجية اليمني خلال لقائه، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ستيف دينز، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية الممولة من الحكومة الأمريكية، وبحث فرص تقديم دعم إضافي في مجالات مختلفة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء ممارسات الحوثيين.

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وزير المالية اليمن الحكومة اليمنية

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