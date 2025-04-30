الحكومة اليمنية: نؤيد قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية

أكد نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، أن الحكومة اليمنية أيدت قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية أجنبية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة العسكرية مع الحكومة اليمنية.

وأوضح نائب وزير الخارجية اليمني خلال لقائه اليوم الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ستيف دينز، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية الممولة من الحكومة الأمريكية، وبحث فرص تقديم دعم إضافي في مجالات مختلفة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء ممارسات الحوثيين.

امتنان الحكومة اليمنية لما يظهره مجلس الشيوخ الأمريكي من دعم متواصل لليمن

وأعرب نعمان، عن بالغ امتنان الحكومة اليمنية لما يظهره عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من دعم متواصل لليمن، والذي يتجلى من خلال مواقفه الحازمة تجاه جماعة الحوثي الإرهابية، لاسيما دعمه لقرار تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو الموقف الذي تبناه منذ عدة سنوات في مجلس الشيوخ.

ومن جانبه أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ستيف دينز، التزامه برفع مستوى أولويات اليمن ضمن أجندة الإدارة الأمريكية، وبذل الجهود اللازمة لمواصلة الضغط على الحوثيين، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة في استقرار المنطقة.

يذكر أن جماعة الحوثي في حالة حرب مع الولايات المتحدة وحلفائها بسبب هجمات الجماعة على سفن كيان الاحتلال الإسرائيلي بهدف الضغط على الكيان لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفك الحصار عن أهالي القطاع.

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