الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

الحوثي تستهدف قاعدة إسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي

الحوثي، فيتو
الحوثي، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين.

وأرجعت الجماعة أن ما قامت به جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب بصاروخ باليستي

وأضافت: نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

كما شددت علي أن القوات المسلحة اليمنية  ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدوان الأمريكي وغروره، وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.

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إسرائيل الشعب الفلسطيني صاروخ باليستي فرط صوتي جماعة الحوثى قطاع غزة قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية منطقة النقب

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