السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

غارات أمريكية تستهدف معسكرات ومنازل قادة الحوثي بصنعاء

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الطائرات الأمريكية شنت غارات اليوم استهدفت معسكر الأمن المركزي ومنازل قادة حوثيين في صنعاء.

وأفاد موقع العربية نت، بأن سلسلة من الغارات الأمريكية العنيفة تهز مناطق في صعدة و5 غارات أمريكية عنيفة على مواقع للحوثيين جنوبي صنعاء.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".
 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الحوثيون،عن  تنفيذ عمليتين بمسيريتين على هدفين في يافا وعسقلان المحتلتين.

وأضاف الحوثيون: "هاجمنا بمسيرات حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان.. ومستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

 

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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أمريكا اليمن صنعاء الحوثيين

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