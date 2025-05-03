مجازر لا تنتهي.. سبعة عقود من الدم الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي.. ومذابح الكيان الصهيوني تحصد أرواح الأطفال والنساء والأبرياء

منذ إعلان قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 على أنقاض الأرض الفلسطينية، ما تزال الدماء تسيل بلا انقطاع، في سلسلة متواصلة من المجازر والانتهاكات التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، تحول الجرح الفلسطيني إلى شاهد حي على عجز المجتمع الدولي وصمت المنظمات الأممية، في وجه آلة قتل إسرائيلية لا تفرق بين طفل وامرأة أو مدني ومقاوم.

الدمار الإسرائيلى

50 ألف شهيد في غزة منذ أكتوبر 2023

في أحدث فصول هذه المأساة المستمرة، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50,944 شهيدًا و116,156 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، في واحدة من أكثر الحملات دموية في تاريخ الصراع.

صباح اليوم السبت، استشهد 28 فلسطينيًا في غارات متفرقة، وسط استمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود.

غزة 2

الأونروا تحذر من مجاعة وشيكة

مدير الاتصال في وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، حذر من دخول قطاع غزة مرحلة "كارثية"، مع اختفاء المواد الغذائية وإغلاق كامل للمعابر من قبل الاحتلال، الذي يستخدم "تجويع المدنيين" كسلاح في حرب الإبادة.

إسرائيل اغتالت براءة الأطفال



أطفال غزة تحت النار... إسرائيل تغتال البراءة

لا شيء يصف مشهد الطفلة التي تبحث بين الأنقاض عن نعش أمها، أو الجثث الصغيرة الملفوفة بالكفن الأبيض. منذ عقود، يشكل الأطفال والنساء النسبة الأكبر من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية

أرشيف من المجازر.. من دير ياسين إلى الشجاعية

بدأت المجازر الإسرائيلية قبل إعلان الدولة نفسها. بين 1937 و1948، ارتكب الاحتلال عشرات المذابح أبرزها:

مجزرة دير ياسين (أبريل 1948): 360 شهيدًا.

الطنطورة (مايو 1948): 200 شهيد.

اللد (يوليو 1948): 426 شهيدًا.

كفر قاسم (أكتوبر 1956): 49 شهيدًا.

صبرا وشاتيلا (سبتمبر 1982): أكثر من 3000 شهيد.

مجازر ما بعد 2000.. نار لا تنطفئ.. منذ انتفاضة الأقصى وحتى اليوم، تتوالى المجازر:

مجزرة جنين (2002): أكثر من 500 شهيد.

عدوان 2008-2009 الحصيلة 1,436 شهيدًا.

عدوان 2014.. الحصيلة 2,322 شهيدًا.

مسيرة العودة (2018): 60 شهيدًا في يوم واحد.

عدوان 2021: 257 شهيدًا.

عدوان مايو 2023: 33 شهيدًا.

العدوان الحالي (2023-2025): أكثر من 50000 شهيد حتى الآن.

طفلة تبحث عن نعش امها

البنى التحتية تحت الركام

لم تسلم المدارس ولا المستشفيات ولا أماكن العبادة. مستشفى الشفاء، أكبر منشآت القطاع الطبية، تعرض للقصف المباشر، ما أدى إلى مئات الإصابات، وسط عجز تام في القدرة الاستيعابية ونقص حاد في الإمدادات.

لماذا يصمت العالم؟

وسط كل هذه الأرقام والصور المروعة، يظل التساؤل قائمًا: لماذا يعجز المجتمع الدولي عن وقف المجازر؟

ويتحدث البعض عن "ازدواجية المعايير" في المنظمات الدولية، فيما يرى آخرون أن غياب العدالة في النظام العالمي القائم هو السبب الحقيقي لاستمرار جرائم الاحتلال دون مساءلة أو عقاب.

نحو نظام عالمي غير عادل

في ظل الفشل المتكرر للأمم المتحدة ومجلس الأمن في فرض قرارات تحمي المدنيين الفلسطينيين، تتزايد الدعوات لإعادة صياغة النظام الدولي وإصلاح مجلس الأمن الدولي، على أساس العدالة والإنصاف واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

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