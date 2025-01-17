الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

88 شهيدا و189مصابا، جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي،
ضحايا العدوان الإسرائيلي، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية  في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و189 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، ارتفعت  إلى 46 ألفا و876 شهيدا و110 آلاف و642 مصابا.

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها، أنه  ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبالأمس الخميس رصد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

استشهاد 71 فسلطينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح بصل، في رسالة على الهواء بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 71 فلسطينيًا، منهم 61 في مدينة غزة، وكان من بين هؤلاء 19 طفلًا و24 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 إصابة.

 

إراقة دماء الفلسطينيين

وأشار بصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا في القصف والقتل حتى الآن، وهو ما يتنافى مع مبادئ الإنسانية، حيث كان الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار هو وقف إراقة الدماء وإنهاء المعاناة، لافتًا، إلى أن الاحتلال لا يزال يصر على مواصلة عمليات القتل والتدمير والتخريب. 

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