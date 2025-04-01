يا عيد عذرًا فأهل الحي قد راحوا.. قصائد حزينة لـ نزار القباني عن مجازر الاحتلال في فلسطين وغزة.. وهذا سر منع شاعر الرومانسية من دخول معظم العواصم العربية

تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بعيد الفطر المبارك وسط مذابح وحرب مدمرة لأبنائنا وأشقائنا فى فلسطين وقلوب المسلمين تتمزق على حال إخواننا فى فلسطين الحبيبة، وخاصة فى غزة الذين صارت ديارهم خرابا وسط حالات القتل والدمار والإبادة والمجازر التى يرتكبها جيش الاحتلال والتي لم تحدث فى تاريخ الإنسانية من قبل.

ونسترجع فى "فيتو" قصيدة كتبها الشاعر الرومانسى نزار قبانى عن العيد وسط المجازر فى فلسطين وغزة التى وقعت من قبل فكتب يقول:

يا عيد عذرًا فأهل الحيِّ قد راحوا

واستوطن اﻷرض أغراب وأشباحُ

ياعيد ماتت أزاهير الرُّبى كمداً

وأوُصِدَ الباب ما للباب مفتاحُ

أين المراجيح في ساحات حارتنا

وضجَّة العيد والتَّكبير صدَّاحُ

الله أكبر تعلو كل مئذنة

وغمرة الحبِّ للعينين تجتاحُ

أين الطُّقوس التي كنَّا نمارسها

يا روعة العيد والحنَّاء فوَّاحُ

وكلنا نصنع الحلوى بلا مللٍ

وفرن منزلنا في الليل مصباحُ

وبيت والدنا بالحبِّ يجمعنا

ووجه والدتي في العيد وضَّاحُ

أين الذين تراب اﻷرض يعشقهم

فحيثما حطَّت اﻷقدام أفراحُ

أين الذين إذا ما الدَّهر آلمنا

نبكي على صدرهم نغفو ونرتاحُ

هل تذكرون صلاة العيد تؤنسنا

وبعضهم نائم والبعض لمَّاحُ

وبعدها يذهب الإخوان وجهتهم

نحو المقابر زوَّارًا وما ناحُوا

لكن أفئدة بالحزن مظلمة

وأدمع العين باﻷسرار قد باحُوا

كنا نخطِّط للأطفال حلمهم

ونبذل الجُّهد هم للمجد أرواحُ

تآمر الغرب واﻷعراب واجتمعوا

فالكل في مركبي رأس و ملَّاحُ

وأين أسيافنا والجَّيش عنترة

وأين حاتمنا هل كلهم راحُوا

يا عيد عذرًا فلن نعطيك فرحتنا

ما دام عمَّت بلاد الشَّام أتراح

نزار مع زوجته الشهيدة ومحمد عبد الوهاب

يا تلاميذ غزة علمونا

وللشاعر نزار قبانى كتابات كثيرة عن فلسطين غزة وما تعانيه من الجبروت والقسوة الصهيونية فكتب أيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت سنة 1987 قصيدته "يا تلاميذ غزة علمونا…"، وهى تعنى أن مقاومة الفلسطينيين خلال الانتفاضة علمونا المقاومة من أجل الكرامة بحرب الحجارة وحدها التى اتخذوها سلاحا للمقاومة يقول فيها:

يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا

علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا

علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا

كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا

كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا

ونزار قبانى هو أمير شعراء الرومانسية، تغنى بكلماته مشاهير الغناء، أشعاره جريئة، كتب القصائد الرومانسية والوطنية وبرع فيهما، ظهر نجمه فى الكتابة بداية الستينيات، عرف بإنتاجه الشعري الغزير، واشتهر بشاعر "الحب والمرأة"، وخاض معارك عنيفة على المستويين السياسي والديني؛ على خلفية أشعاره الجريئة والتي تجاوزت فى أغلبها الخطوط الحمراء، رحل عام 1998.

الشاعر نزار قبانى



تعرض الشاعر نزار قبانى لمآس كثيرة فى حياته بدأت برحيل شقيقته “وصال” منتحرة، وابنه توفيق وزوجته بلقيس شهيدة، كما عانى نزار قبانى بسبب بعض قصائده التي تعرض بسببها لهجوم شديد من النقاد في الدول والحكومات، حتى أن الأديب عباس العقاد تجاهله ولم يعترف به كشاعر بسبب انتهاجه الشعر الحر، وصفه الشاعر فاروق جويدة بالنسر المحلق في سماء الشعر العربى لنصف قرن.

جرأة فى قصائده منعت أشعاره

كما اصطدم الشاعر نزار قبانى بالحكام العرب، فاضحا سياستهم تجاه الغرب وإسرائيل وكاشفا عوراتهم ومساوئهم وسعيهم إلى تكديس الأموال والثروات، وإشباع الغرائز، إضافة إلى تكبيل الحريات وتكميم الأفواه، فكانت كلمات نزار قبانى بمثابة السوط الذي يجلد الحكام العرب، لذلك منع من دخول الكثير من العواصم العربية، ومنعت أشعاره من دخول معظم البلدان.

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