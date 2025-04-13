مجازر إسرائيل في فلسطين عرض مستمر.. مذابح الاحتلال تحصد أرواح الأطفال والنساء والأبرياء.. و50 ألف شهيد في محرقة غزة

منذ إعلان دولة الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عام 1948، شهدت فلسطين سلسلة متواصلة من المجازر الإسرائيلية الدموية التي توازي في وحشيتها أبشع الفظائع في التاريخ، وهذه المجازر، التي تتعمد استهداف الأبرياء، من أطفال ونساء، وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و944 شهيدا، و116 ألفا و156 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم وهو ما يتناقض مع كافة الشرائع السماوية والأعراف الدولية، ما يجعلها تنفرد بنهجها العدواني الذي يفوق أحيانًا ما ارتكبته النازية.

المجازر الإسرائيلية تستهدف الأطفال والأبرياء

وتعود الجرائم الإسرائيلية إلى ما قبل قيام دولة الاحتلال، إذ سجلت الفترة بين 1937 و1948 ارتكاب العديد من المجازر البشعة، مثل مجزرة دير ياسين “مجزرة الطنطورة”، التي راح ضحيتها المئات، وتستمر هذه الجرائم بشكل متواصل حتى اليوم، مع تزايد عدد الشهداء والمصابين في كل عدوان.

منذ عام 2000، زادت وتيرة المجازر بشكل ملحوظ، فقد شهدت غزة في السنوات الأخيرة عددًا من العدوان الدموية التي أسفرت عن آلاف الشهداء وآلاف المصابين، مثل العدوان على غزة في 2014 و2018، حيث يستشهد المئات في كل مرة، وما زال العنف مستمرًا.

إحصائيات المجازر الاسرائيلية

وتشير الإحصائيات إلى أن مجازر الاحتلال لم تتوقف، إذ تعاني غزة من تدمير واسع للبنى التحتية وتفشي الفقر والدمار.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل اغتالت براءة الأطفال



15 ألف شهيد للمجازر فى عام

وتكشف اعتداءات الاحتلال ومجازره خلال عامي 1947 و1948 وحدهما عن استشهاد 15 ألف فلسطيني، وتشريد 950 ألفًا من أصل مليون و400 ألف وتدمير 531 قرية فلسطينية من بين 1300 قرية ومدينة.

وخلال الفترة من 1937 حتى 1948 ارتكبت إسرائيل العديد من الجرائم كالتالى:

– 17 مجزرة في حيفا بين عامي 1937 و1948 أسفرت عن استشهاد 772 فلسطينيًا وإصابة 798.

– 8 مجازر في القدس بين عامي 1938 و1948 أسفرت عن استشهاد أكثر من 120، وإصابة أكثر من 150.

– 4 مجازر في يافا خلال عامي 1947 و1948 أدت إلى استشهاد 124 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

– مجازر صفد وسعسع والحسينية وعين الزيتون في مارس ومايو 1948 استشهد خلالها 260 فلسطينيًا، وأصيب العشرات.

– مجزرتا مدينة الرملة - مارس ومايو 1948 أسفرتا عن استشهاد 75 فلسطينيًا وإصابة آخرين.

– مجزرة دير ياسين - 9 أبريل 1948 استشهد فيها 360 فلسطينيًا، وأصيب المئات.

– مجزرة قرية الطنطورة قرب حيفا - 23 مايو 1948 أدت إلى استشهاد 200 فلسطيني وإصابة العشرات.

– مجازر طبريا واللجون وقالونيا وناصر الدين - أبريل 1948، استشهد فيها 91 وأصيب آخرون.

– مجزرة اللد - 11يوليو 1948 أدت إلى استشهاد 426، وإصابة العشرات.

– مجزرة الدوايمة بالخليل - أكتوبر 1948 استشهد فيها 200 فلسطيني.

– مجزرتا بئر السبع والمجدل - أكتوبر 1948 أسفرتا عن استشهاد 98 فلسطينيًا وإصابة آخرين.





إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية

المجازر الإسرائيلية من 1953 حتى 1994

– مجزرة مخيم البريج في قطاع غزة - أغسطس 1953 استشهد فيها 20 فلسطينيًا وأصيب 62.

– مجزرة قبية شمال غرب رام الله - 15 أكتوبر 1953 أدت إلى استشهاد 69 فلسطينيًا، وإصابة العشرات.

– مجزرة قلقيلية - أكتوبر 1953 استشهد فيها 70 فلسطينيًا وأصيب العشرات.

– مجازر غزة - فبراير ومايو 1955 ونوفمبر 1956 أدت إلى استشهاد 380 فلسطينيًا وإصابة 103.

– مجزرة كفر قاسم - 29 أكتوبر 1956 استشهد فيها 49 فلسطينيًا، وأصيب 31.

– مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا - 16-17-18 سبتمبر 1982 أدت إلى استشهاد أكثر من 3000 فلسطيني، فضلًا عن إصابة المئات.

– مجزرة الحرم الإبراهيمي بالخليل- 25 فبراير 1994 أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيًا، وإصابة 150.

طفلة تبحث عن نعش امها

الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

جرائم إسرائيل من 2000 حتى الوقت الحالى

– مجزرة الأقصى- سبتمبر 2000 - استشهد خلالها 13 فلسطينيًا، وأصيب 475.

– مجزرتا نابلس وبيت ريما برام الله - يوليو وأكتوبر 2001 أسفرتا عن استشهاد 30 وإصابة العشرات.

– مجزرة جنين ومخيمها - أبريل 2002 أدت إلى استشهاد نحو 500 فلسطيني وإصابة المئات.

– مجازر رفح وخان يونس والبريج ومخيم جباليا وحي الدرج في قطاع غزة - عام 2002 استشهد فيها 81 فلسطينيًا، وأصيب نحو 450.

الدرج في قطاع غزة - عام 2002 استشهد فيها 81 فلسطينيًا، وأصيب نحو 450.

– مجازر مخيم جباليا وحيي الزيتون والشجاعية في قطاع غزة - عام 2003 أسفرت عن استشهاد 65 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 250.

– مجازر رفح والبريج وأحياء الشجاعية والزيتون والنصيرات في قطاع غزة - عام 2004 أدت إلى استشهاد 191 فلسطينيًا وإصابة 439.

– مجزرتا بيت لاهيا وبيت حانون في قطاع غزة - يناير 2005 ونوفمبر 2006 استشهد فيهما 28 فلسطينيًا، وأصيب 54.

– العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بين الـ27 من ديسمبر 2008 والـ 18 من يناير 2009 استشهد خلاله 1436 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 5400.

– العدوان على قطاع غزة بين الـ 14 والـ 21 من نوفمبر 2012 أدى إلى استشهاد 180 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 1300.

– العدوان على قطاع غزة بين الـ 7 من يوليو والـ 26 من اغسطس 2014 استشهد خلاله 2322 فلسطينيًا، وأصيب نحو 11 ألفًا.

– مجزرة مليونية مسيرة العودة في قطاع غزة - 14 مايو 2018 أسفرت عن استشهاد 60 فلسطينيًا، وإصابة 2771.

– العدوان على قطاع غزة أيام 3 و4 و5 مايو 2019 أدى إلى استشهاد 27 فلسطينيًا، وإصابة 154.

– العدوان على قطاع غزة أيام 12 و13 و14 نوفمبر 2019 أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيًا، وإصابة 100.

– العدوان على قطاع غزة بين 10 و21 مايو 2021 استشهد خلاله 257 فلسطينيًا وأصيب نحو 2000.

– العدوان على قطاع غزة أيام 5 و6 و7 أغسطس 2022 أدى إلى استشهاد 49 فلسطينيًا، وإصابة 360.

– العدوان على قطاع غزة بين 9 و13 مايو 2023 أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيًا، وإصابة 190.

– العدوان الحالي بدأ في الـ 7 من ديسمبر الماضي، وأسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني.

ويثار دائما التساؤل حول سبب عجز المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لعقود عن فرض الأمن وتحقيق السلام الشامل والعادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، الأمر الذي جعل البعض يفكر في أهمية تغيير النظام العالمي ليكون أكثر عدلا وتحقيقا للأمن والسلام.

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