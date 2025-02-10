قادة بجيش الاحتلال يعترفون بارتكاب مجازر بحق المدنيين في الضفة الغربية

نقلت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الإثنين عن قادة وحدات بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم: إن قيادة المنطقة الوسطى وسعت أوامر إطلاق النار بالضفة الغربية، مما زاد من عدد القتلى المدنيين برصاص قوات جيش الاحتلال.

الاحتلال يوسع عملياته بالضفة الغربية

وقال قادة الوحدات بجيش الاحتلال الذين تحدثت معهم الصحيفة: إن التغيير في الأوامر مصدره قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط وقائد فرقة الضفة يكي دولف.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بالضفة الغربية

وذكر مصدر أمني للصحيفة أنهم يعتقدون أن ارتفاع عدد القتلى غير المسلحين في الضفة مؤخرا غير اعتيادي، في حين أوضح جنود إسرائيليون شاركوا في عملية الضفة أن أوامر إطلاق النار واسعة، وسهلت على الجنود الضغط على الزناد.

وذكر الجنود أن قائد المنطقة الوسطى سمح بإطلاق النار بقصد القتل في الضفة دون اللجوء إلى الاعتقال.

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