أفاد إعلام فلسطيني بشن جيش الاحتلال قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,418 ألف شهيد و118,091 مصاب منذ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة: تم تسجيل 18 شهيدا و77 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

حذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، الأربعاء من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”.

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