10 شهداء بالقصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية بغزة، اليوم الخميس، باستشهاد 10 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

حذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، أمس الأربعاء من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: "من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بغزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية".

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