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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: اتساع العملية العسكرية في غزة يعرض الأسرى للخطر

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين أمنيين قولهم أن اتساع العملية العسكرية في قطاع غزة قد يزيد احتمال تعرض الأسرى الفلسطينيين للخطر ومقتل كثير من الجنود.

جيش الاحتلال يوسع العملية العسكرية في غزة

وقال المسؤولون: كثير من الضباط والجنود الإسرائيليين رفضوا الانضمام للمرحلة القادمة إذا وسعت العملية بغزة ولن يكون مناص خلال الأسابيع القادمة من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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إدخال 100 شاحنة يوميًّا، إسرائيل تكلف شركة أمريكية بتوزيع المساعدات في غزة

وأكدت الصحيفة أن المساعدات الإنسانية في غزة قد تنفد خلال 3 أسابيع.

وكشفت القناة الـ14 العبرية، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل أنهت الاتفاق مع شركة أمريكية لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة، تحت حماية جيش الاحتلال، بدلًا من حركة "حماس".

وذكرت القناة العبرية، أنه “في حال استئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، تعتزم إسرائيل السماح بدخول حوالي 100 شاحنة يوميًّا، بدلًا من 600 شاحنة كانت تدخل يوميًّا خلال صفقة الأسرى”.

وبحسب القناة، فإن “استئناف إدخال المساعدات، بالطريقة الجديدة، سيتم فقط في حالتين: إما التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، أو في حالة نفاد المواد الغذائية من المخازن في القطاع؛ ما يستدعي توفير الحد الأدنى من الإمدادات لمنع حدوث وفيات جماعية”.

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جيش الاحتلال غزة قطاع غزة

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