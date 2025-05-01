الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

 حذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، أمس الأربعاء من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة قطاع غزة الأونروا إسرائيل حرب الإبادة

مواد متعلقة

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه رسائل مهمة للمصريين في ذكرى تحرير سيناء.. ويبحث تطورات حرب غزة وأزمات الشرق الأوسط مع قادة أستراليا والسودان وأنجولا والعراق

10 شهداء بالقصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

طلاب يقاضون جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقالات غزة

إدخال 100 شاحنة يوميًّا، إسرائيل تكلف شركة أمريكية بتوزيع المساعدات في غزة
ads

الأكثر قراءة

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ما فضل التذكير بذكر الله وقراءة القرآن؟ دار الإفتاء تُجيب

إيقاف رضا البحراوي شهرا عن الغناء وإحالته لمجلس تأديب

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

الأهلي يستقر على رحيل مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي

أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

برواتب تصل إلى 35.8 ألف جنيه، فرص عمل بالأردن لأصحاب هذه المهن

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل التذكير بذكر الله وقراءة القرآن؟ دار الإفتاء تُجيب

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بعدم الاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية