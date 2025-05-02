أول شخص غير سعودي يفعلها، ماذا قال الشعراوي في خطبته على جبل عرفات؟ (فيديو)

موسم الحج 2025، في يوم من أيام الحج العظيم، وعلى جبل عرفات المبارك، ألقى الشيخ محمد متولي الشعراوي، خطبته التاريخية التي ما زالت عالقة في أذهان الحجاج والمستمعين حول العالم.

فقد كانت تلك الخطبة، التي ألقاها في عام 1976، الأولى لشخص غير سعودي يُمنح شرف إلقاء خطبة يوم عرفة، وشكلت واحدة من أبرز الخطب الدينية التي تناولت معاني الحج وفلسفته الروحية.



شعار الحج وأسمى تعبير عن العبادة

بدأ الشيخ الشعراوي خطبته بالتأكيد على أن التلبية هي جوهر هذا اليوم المبارك، وشعار الحج والعبادة لله تعالى.

وفي إشارته إلى كلمة "لبيك اللهم لبيك"، أكد أن هذه الكلمات هي دعوة للإجابة لله في جميع أمور الحياة، وأنها تجسد أسمى درجات التوحيد، حيث يجيب المؤمن نداء الله ولا يجيب نداء أحد سواه، مهما كانت مكانته أو منزلته.

وأضاف الشعراوي أن هذه الكلمات تتجاوز مجرد نطقها، لتصبح أسلوب حياة للمسلم، فهي تذكره بأن دعوة الله هي الأولى والأهم، بل هي دعوة لا تُرد، يجب أن يلبّيها المسلم بكل قلبه وعقله. "لبيك اللهم لبيك"، هي تلبية الله في كل أمر، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، وفي الحج.

الشيخ محمد متولي الشعراوي



الحج ركن من أركان الإسلام

وأوضح الشعراوي في خطبته أن الحج ليس مجرد عبادة في موسم معين، بل هو ركن من أركان الإسلام يجسد تلاحم جميع أركان الدين الإسلامي، قائلًا: إن الحج هو الركن الوحيد الذي يجمع بين أركان الإسلام الخمسة بشكل كامل على النحو التالي:

الصلاة: عبر الطواف حول الكعبة والركوع والسجود في صلاة التراويح وقراءة القرآن.

الزكاة: في تطهير النفس عن طريق تقديم التضحيات المالية للآخرين.

الصوم: في الإحساس بالتقوى من خلال الالتزام بمحظورات الإحرام.

الشهادتين: عبر التوحيد الكامل لله والتأكيد على الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن الحج يمثل الامتثال لأوامر الله في زمان ومكان مخصوصين، وهو الركن الوحيد الذي يُؤدى بأعمال معينة، في مكان محدد (مكة المكرمة) وزمان مخصوص (يوم عرفة)، مما يجعل الجزاء عليه أعظم من أي عبادة أخرى. وقال أن جزاء الحاج أن يُغفر له ما تقدم من ذنبه، ليعود إلى أهله "كما وُلدته أمه".



ما هو مصدر السعادة والكرامة؟

وأشار الشيخ الشعراوي إلى أن العبودية لله هي أسمى أنواع العبادة التي ترفع مكانة العبد وتمنحه شرفًا لا يضاهيه شرف. ففي عرفات، يتجمع الحجاج وهم في حالة من الذل والافتقار إلى الله، يدعونه ويلحون في دعائهم، وهذا هو الحال الصحيح للمؤمن الذي يسلم نفسه لله، طالبًا رحمته وغفرانه.

وذكر أن الحج هو تجسيد للعبودية الحقة، فالعبد يسير في طريق طاعة الله بملء إرادته، دون أي إكراه أو فرض، فكل حركة وكل كلمة وكل دعاء يُعتبر عبادة مرفوعة إلى الله.



جزاء عظيم على مشقة عظيمة

وأوضح الشيخ الشعراوي أن الله تعالى يكرم الحجاج جزاءً لما يواجهونه من مشقة وصعوبة في أداء مناسك الحج، مؤكدًا أن ثواب الحج على قدر المشقة التي يتحملها الحاج. وأشار إلى أن الله جواد كريم، وإذا سأل الحجاج كل حاجاتهم في ساحة عرفات، فإن كرم الله لا ينفد، بل يزيد على ما يتصور الإنسان، "كما ينقص المخيط في البحر"، وهو مثل رائع لتوضيح عظمة سعة رحمة الله.

خطبة الشعراوي على جبل عرفات

وأضاف الشعراوي أن الحجاج لا يذهبون إلى عرفات ليطلبوا شيء من الدنيا، بل ليطلبوا الرحمة والمغفرة، ولينالوا غفران ذنوبهم، مشيرًا إلى أن الله يرحمهم جميعًا، مهما كانت خطاياهم.

الوصايا للحجاج: العودة بتقوى وإيمان إلى الأوطان

في ختام خطبته، قدم الشيخ الشعراوي وصايا للحجاج بأنهم يجب أن يعودوا إلى أوطانهم وقد اصطحبوا معهم روح الحج، تلك الروح التي تتسم بالتواضع والتقوى والإحسان، وأوصاهم بأن يحافظوا على منهج الله في حياتهم اليومية بعد العودة.

وأكد أن الحج يعلم المسلم التواضع والسلام، فهو يعيد صياغة علاقته بالله وفيما بعد يعود ليعيش وفق المنهج الإيماني نفسه في حياته اليومية، فيكون بعيدًا عن الفسوق والرفث، ويعيش بسلام مع الناس ومع نفسه.

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