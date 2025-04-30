الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الداخلية السورية يعلن انتهاء العملية الأمنية في منطقة صحنايا بريف دمشق

وزير الداخلية السوري،
وزير الداخلية السوري، فيتو

أعلن وزير الداخلية السورية انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

كما أعلن القبض على عدد من الخارجين عن القانون استهدفوا عناصر الأمن العام في أشرفية صحنايا، مؤكدًا الحرص على استمرار ملاحقة جميع المسلحين وكل من يهدد الأمن العام والسلم الأهلي.

وقبل وقت سابق أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأربعاء، أن الأمن العام يتابع عددا من الخارجين عن القانون في منطقة أشرفية صحنايا بحذر شديد.

وتابع: نتخذ تدابير أمنية مشددة تجنبا لأي خطر قد يهدد المواطنين بسبب وجود مسلحين في المنطقة.

كما أشار إلى أن انتشار قوات الأمن في أشرفية صحنايا هدفه سحب السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن وتجنب أعمال العنف.

وأوضح أن الداخلية السورية تعمل على تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف التي أدت لمقتل مدنيين.

واختتم محذرًا: نهيب بالمواطنين في أشرفية صحنايا التزام المنازل والإبلاغ عن الخارجين عن القانون.

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الداخلية السورية وزير الداخلية السوري دمشق صحنايا

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