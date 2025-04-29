عبدالمحسن سلامة: نفذت ما وعدت به في برنامجي الانتخابي وحزين لهذا السبب (صور)

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة،المرشح على منصب نقيب الصحفيين: إنه بدأ بالفعل تنفيذ ما وعد به فى برنامجه الانتخابي، مشيرا الى أنه نجح فى الحصول على 20 ألف فدان أراضي بغرب غرب المنيا، سيتم منحها للصحفيين بواقع 10 فدادين بحد أقصى، بالإضافة إلى تخصيص 1500 شقة وأكثر من 300 قطعة أرض من وزارة الإسكان.

وأوضح سلامة خلال جولة له في موقع وجريدة فيتو أنه سيعمل خلال الأيام القادمة على تنفيذ ما تبقى من برنامجه الانتخابي الذي طرحه على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وأعرب سلامة عن حزنه مما تشهده المعركة الانتخابية من تلاسن وإساءات، مشيرا إلى أن المنافسة ينبغي أن تبقى في إطارها الصحيح، وأن من يستطيع الحصول على خدمة للزملاء الصحفيين فأهلا وسهلا به.

وتساءل سلامة ما الذي يجعل الانتخابات تتحول إلى معارك وخناقات وسباب وإساءة إلى رموز صحفية لها اسمها ومكانتها، مؤكدا أن دعم مرشح ما فى الانتخابات ليس سبة ، وكل صحفى من حقه أن يختار المرشح الذي يفضله، دون أن ينتقص ذلك شيئا من منافسيه

وأعلن سلامة، أنه سيعلن بـ “طريقة ما” عن حجم الزيادة التي حصل عليها فى بدل التدريب والتكنولوجيا، دون الإفصاح عن الطريقة أو موعد الإعلان.





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