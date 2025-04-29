عبدالمحسن سلامة: سأعلن عن زيادة البدل "بطريقة ما" وأرفض أي تجاوزات يوم الانتخابات (صور)

أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه سيعلن بـ “طريقة ما” عن حجم الزيادة التي حصل عليها فى بدل التدريب والتكنولوجيا، دون الإفصاح عن الطريقة أو موعد الإعلان.

وقال سلامة خلال جولة انتخابية في موقع وجريدة فيتو أنه بدأ تنفيذ العديد من محاور برنامجه الانتخابي سواء فى مشروع الـ 20 ألف فدان أو فى توفير 1500 شقة من وزارة الاسكان و300 قطعة أرض، مشيرا الى أنه يعمل الآن على تنفيذ باقي بنود البرنامج.

وأعرب سلامة عن استيائه من حالة التلاسن والتشويه التى تسيطر على المشهد الانتخابي، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع كم الشائعات والتحديات والإساءات التي طالت رموز صحفية.

وعن مخاوف البعض من حدوث احتكاكات أو اشتباكات بين أنصاره وأنصار المرشح المنافس خالد البلشي، يوم الانتخابات، قال سلامة إنه يرفض بشكل قاطع حدوث أى تجاوزات من قبل أنصاره وأنه يتصدى لها بنفسه حال حدوثها داعيا الجانب الآخر إلى حذو نفس الحذو.

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