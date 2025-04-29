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رياضة

الشناوي مودعا سامي قمصان: "دائما كنت في ضهري يا فنان"

محمد الشناوي
محمد الشناوي

حرص محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على وداع سامي قمصان مدرب القلعة الحمراء السابق، بعد رحيله عن تدريب الفريق، عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز.

ونشر الشناوي صورة له رفقة سامي قمصان عبر حسابه الرسمي علي اكس، وكتب عليها: “ألف شكر يا كابتن سامي، 8 سنين عشناها مع بعض بطولات وإنجازات، ودايما كنت في ضهري يافنان. 

موعد مباراة الأهلي المقبل 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليلخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون  سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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محمد الشناوي الأهلي النادي الأهلي سامي قمصان دوري أبطال أفريقيا صن داونز

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