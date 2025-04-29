مساعدا كولر يودعان الأهلي بعد الرحيل عن تدريب الفريق

حرص كارلوس برينجر وتيزيان ندوي، عضوا الجهاز الفني لـ مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على توديع القلعة الحمراء والجماهير بعد رحيلهم عن تدريب الفريق.

بيان كارلوس برينجر

وقال كارلوس برينجر : شكرًا لك يا أهلي، كل شيء في الحياة له فصوله، واليوم ينتهي فصلٌ مميز جدًا بالنسبة لي، بعد فترة مكثفة ومليئة بالرضا في النادي الأهلي، حان الوقت لأقول وداعًا.

وواصل: “لقد كانت مهمة خاصة وشرفًا عظيمًا أن أساهم كجزء من هذا الفريق الاستثنائي، كان لي شرف العمل جنبًا إلى جنب مع الطاقم الفني بأكمله، قد كان عملًا خلف الكواليس، لكنه كان يعني لي الكثير لأن كل لاعب، سواء داخل الملعب أو يتدرب في منزله، هو عنصر أساسي في نجاح الفريق”.

وزاد: “شكر خاص للاعبين الذين أظهروا احترافية وانضباطًا، ولكامل الطاقم الفني والإداري على الثقة والتعاون الرائع، وشكري أيضًا لرئيس النادي ومجلس الإدارة على دعمهم وبالطبع لجماهير الأهلي الرائعة التي تُظهر الشغف الحقيقي في كل يوم”.

واختتم: “سيظل النادي الأهلي يحتل مكانة خاصة في قلبي، أتمنى للنادي، واللاعبين، والجماهير، ولكل من ينتمي إلى هذه العائلة كل التوفيق في المستقبل، شكرًا يا أهلي! شكرًا لأعظم جمهور”.

بيان تيزيان ندوي

وقال تيزيان ندوي: “شكرًا لك، يا أهلي!، كل شيء في الحياة له وقته – وبالنسبة لي، فصل خاص جدًا ينتهي الآن”.

وأضاف: “بعد سنوات مكثفة ولا تُنسى في الأهلي، حان وقت الوداع، الأمر ليس سهلًا، لأن هذا النادي، وهذا الفريق، وهؤلاء المشجعين الرائعين، قد أصبحوا قريبين جدًا من قلبي”.

وواصل: “أنا ممتن لكل تحدٍ، وكل حصة تدريبية، وكل مباراة، وكل لقب استطعنا الاحتفال به معًا، الأهلي أكثر من مجرد نادٍ إنه عائلة تُشعِر بالشغف والاحترام والوحدة في كل يوم”.

وزاد: “شكري الخاص للاعبين، الذين جعلت عزيمتهم وطموحهم وثقتهم عملي اليومي كمدرب لياقة بدنية ممكنًا، كما أود أن أشكر الطاقم الفني والإداري بأكمله وكل موظفي الأهلي، الذين عملوا بلا كلل وبكل وفاء لتحقيق أهدافنا المشتركة”.

وأكمل “شكر كبير أيضًا لرئيس النادي ومجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم، فقط بدعمهم استطعنا، كفريق، تحقيق هذا النجاح.بالطبع، كرة القدم ليست فقط عن الفوز، فهناك دائمًا لحظات صعبة أيضًا، لكن في الأيام القليلة الماضية، تلقيت الكثير من التقدير والطاقة الإيجابية من الجماهير – ولهذا، أنا ممتن جدًا”.

واختتم: “سأواصل تشجيع الأهلي من بعيد، وأتمنى للنادي، واللاعبين، والجماهير، وكل من هو جزء من هذه العائلة، كل التوفيق في المستقبل، جزء مني سيظل دائمًا باللون الأحمر، شكرًا لكم على كل شيء”!

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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