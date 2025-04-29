أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على جمع زيوت المطاعم.. أب يعتدى على ابنته بالهرم.. والقبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
التحفظ على 14 طن دقيق و10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية في القابوطي ببورسعيد
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، تخللها إطلاق أعيرة نارية في الهواء، قبل فرار المتورطين باستخدام دراجتين ناريتين.
بشرى سارة من الداخلية بشأن مبادرة "كلنا واحد"
قررت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، اعتبارًا من الأول من مايو 2025، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة.
الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)
واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد مهربي وتجار المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الصناعي إلى داخل البلاد، بعد سلسلة من التحريات الدقيقة.
وزير الداخلية في عيد العمال: سيظل العمل ركيزة جوهرية في بناء الحضارات
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقيتي تهنئة لكل من محمد جبران وزير العمل، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.
أمن القاهرة يضبط المتهم باحتجاز صغير الجمالية وتصويره بدون ملابس
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم باحتجاز طفل يبلغ من العمر 11 سنة، داخل ورشة بمنطقة الجمالية وتصويره عاريا مقطع فيديو وتهديده به.
أب متهم بالتعدي جنسيا على ابنته في الهرم: كنت تحت تأثير الحشيش وزوجتي السبب
أمرت نيابة الهرم بتوقيع الكشف الطبي على فتاة اتهمت والدها بالتعدي جنسيا عليها بدائرة قسم شرطة الهرم، لبيان هل تعرضت للاغتصاب من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على جمع زيوت المطاعم في الهرم، الأمن يكشف التفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة حادة بين عدد من الأشخاص، مستخدمين أسلحة بيضاء، في أحد شوارع المحافظة.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل سيدة بالزقازيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة ووالدة زوجها تدّعيان قيام قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية باقتحام منزلهما والتعدي عليهما بالسب والضرب، فضلًا عن احتجاز إحداهن دون وجه حق، بدعوى مجاملة أحد الأشخاص ورفض تحرير محضر بالواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا