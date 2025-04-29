أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على جمع زيوت المطاعم.. أب يعتدى على ابنته بالهرم.. والقبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، تخللها إطلاق أعيرة نارية في الهواء، قبل فرار المتورطين باستخدام دراجتين ناريتين.

قررت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، اعتبارًا من الأول من مايو 2025، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد مهربي وتجار المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الصناعي إلى داخل البلاد، بعد سلسلة من التحريات الدقيقة.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقيتي تهنئة لكل من محمد جبران وزير العمل، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم باحتجاز طفل يبلغ من العمر 11 سنة، داخل ورشة بمنطقة الجمالية وتصويره عاريا مقطع فيديو وتهديده به.

أمرت نيابة الهرم بتوقيع الكشف الطبي على فتاة اتهمت والدها بالتعدي جنسيا عليها بدائرة قسم شرطة الهرم، لبيان هل تعرضت للاغتصاب من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة حادة بين عدد من الأشخاص، مستخدمين أسلحة بيضاء، في أحد شوارع المحافظة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة ووالدة زوجها تدّعيان قيام قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية باقتحام منزلهما والتعدي عليهما بالسب والضرب، فضلًا عن احتجاز إحداهن دون وجه حق، بدعوى مجاملة أحد الأشخاص ورفض تحرير محضر بالواقعة.





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