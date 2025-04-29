الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد مهربي وتجار المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الصناعي إلى داخل البلاد، بعد سلسلة من التحريات الدقيقة.

ضبطيات ضخمة ومضبوطات متنوعة

وأسفرت الجهود عن ضبط 420 كجم من مخدر الحشيش الصناعي، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة المتنوعة، ومواد خام تُستخدم في خلط وتهيئة المخدرات.

كما تم ضبط: 6 سيارات، كمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية من متحصلات النشاط الإجرامي

القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة



وقدرت قيمة المضبوطات الأخيرة بـ863 مليون جنيه، ليصل إجمالي القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة إلى نحو مليار و283 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

القبض على متهمين جدد فى عصابة سارة خليفة

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وتجفيف منابع الاتجار في المواد المخدرة التي تستهدف تدمير الشباب والمجتمع.

يذكر بأن المتهمين ضمن عصابة المنتجة سارة خليفة المتورطة فى تصنيع وجلب مخدر الحشيش الاصطناعي،

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس المنتجة الفنية سارة خليفة و٥ متهمين آخرين المتهمة بقضية الاتجار بالمواد المخدرة وتصنيعها داخل معامل بشقتي السلام ومدينة نصر، وذلك ١٥يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.





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